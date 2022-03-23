Türk Kızılay, Afgan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, Afgan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye dağıttı

23.03.2022 12:18
Türk Kızılay, Afgan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye dağıttı

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan Kızılayı Maşal Bayat Lisesindeki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımı yaptı.

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan Kızılayı Maşal Bayat Lisesindeki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımı yaptı.

Dağıtım töreninde konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ferit Ahmet Ziya, Türkiye'den gönderilen ilk ve ortaokuldaki 400 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yaptıklarını belirtti.

Ziya, Türk Kızılay olarak Afganistan'da eğitim, sağlık ve göç gibi alanlarda da yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afgan Kızılayı Maşal Bayat Lisesi Müdürü Abdullah Halim de Türk halkının her zaman Afganistan halkının yanında yer aldığını kaydetti.

Türk Kızılaya, öğrencilere yaptığı yardımdan dolayı teşekkür eden Halim, Afganistan ve Türk halklarının kardeşlik bağının daha da pekişmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri verildi.

YORUMLAR
500
Türk Kızılayın çiftliği hem öğretiyor hem yaşatıyor Türk Kızılayın çiftliği hem öğretiyor hem yaşatıyor TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ TÜRK KIZILAYI'NA ADANA'DAN 7,5 MİLYON LİRA BAĞIŞ

Kızılay, Afgan, Okul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Afgan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, Afgan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement