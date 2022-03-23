Türk Kızılay, Afgan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Afgan Kızılayı Maşal Bayat Lisesindeki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımı yaptı.

Dağıtım töreninde konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ferit Ahmet Ziya, Türkiye'den gönderilen ilk ve ortaokuldaki 400 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yaptıklarını belirtti.

Ziya, Türk Kızılay olarak Afganistan'da eğitim, sağlık ve göç gibi alanlarda da yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afgan Kızılayı Maşal Bayat Lisesi Müdürü Abdullah Halim de Türk halkının her zaman Afganistan halkının yanında yer aldığını kaydetti.

Türk Kızılaya, öğrencilere yaptığı yardımdan dolayı teşekkür eden Halim, Afganistan ve Türk halklarının kardeşlik bağının daha da pekişmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri verildi.