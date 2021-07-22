Türk Kızılay Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Afganistan'da 5 bin aileye kurban eti dağıtıldı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, 2021 yılı kurban organizasyonu kapsamında başkent Kabil, Celalabad ve Lagman vilayetlerinde Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin destek ve koordinasyonuyla toplamda 5 bin aileye kurbanlık eti dağıtımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca ülkedeki iç çatışmalar, kuraklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), işsizlik ve güvenlik sorunları nedeniyle yüz binlerce ailenin iç ve dış göçe maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, özellikle söz konusu hususlar göz önünde bulundurularak ihtiyaç tespiti çalışmalarının gerçekleştirildiği, belirlenen ihtiyaca binaen kurban eti dağıtımlarının yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Afganistan kurban organizasyonu kapsamında 1400 hisse kurban vekaletinin alındığı, böylece 35 bin kişiye ulaşıldığı vurgulandı.