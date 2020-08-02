Türk Kızılay, Afganistan'daki 12 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesi ile Afganistan'daki 12 bin aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, Afganistan'da Kurban Bayramı vesilesi ile kestiği 500 tane büyük baş hayvanın etlerini 5'er kiloluk paketler halinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Kızılay, başkent Kabil'in 14 bölgesi ile ülkenin güneyinde bulunan Kandahar ve Paktiya'da toplamda ihtiyaç sahibi 12 bin aileye et yardımında bulundu.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Fatih Aytekin yaptığı açıklamada, "3 vilayette toplam 12 bin haneye yaptığımız yardımlar, Türk halkının koşul farketmeksizin her daim Afgan halkının yanında olacağının da bir göstergesidir. Türk Kızılay olarak Afganistan'daki acil ve sürdürülebilir yardım faaliyetlerimize devam etmekteyiz" dedi.

(Sultan Faizy/İHA)