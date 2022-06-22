Açıklamada, ihtiyaç tespitlerinin ardından depremzedeler için gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri sevkiyatları ile acil insani yardım faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Afganistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu - Son Dakika

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