Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu

22.06.2022 18:02
Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu

Türk Kızılay, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 500 aileye gıda maddeleri gönderdi.

Türk Kızılay, Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen 500 aileye gıda maddeleri gönderdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, kurumun bölgedeki delegasyonunda görev yapan ekiplerin depremzedelerin ihtiyaçları için seferber edildiği belirtildi.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyonundaki ekiplerce deprem bölgesindeki 500 aileye gıda maddelerinin bulunduğu koliler gönderildiği kaydedilen açıklamada, deprem bölgesine ulaşılmasının ardından yardım dağıtımlarına başlayacak ekiplerin kapsamlı ihtiyaç tespiti çalışmalarını da yürüteceği aktarıldı.

Açıklamada, ihtiyaç tespitlerinin ardından depremzedeler için gıda ve gıda dışı yardım malzemeleri sevkiyatları ile acil insani yardım faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti Türk Kızılay, Afganistan'daki ekiplerini depremzedeler için seferber etti
Kaynak: AA

Afganistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 18:07:09. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, Afganistan'daki 500 depremzedeye gıda yardımında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement