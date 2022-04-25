Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi - Son Dakika
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Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi

25.04.2022 19:41
Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, başkent Kabil'de yetimlere ve yoksullara iftar verdi.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, başkent Kabil'de yetimlere ve yoksullara iftar verdi.

Kabil'in Afşar bölgesinde düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ferit Ziya, Afgan Kızılay yetkilileri ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Erginay, iftar öncesi yetimlerle yakından ilgilenerek çocuklara bisküvi dağıttı.

Törende konuşan Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ziya, ramazan faaliyetleri kapsamında şu ana kadar 6 vilayette yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelere iftar programları düzenlediklerini söyledi.

İftar programlarının ramazanın sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Ziya, bu akşam da yetimler ve yoksul ailelere 600 kişilik iftar verdiklerini belirtti.

Ziya, Türk Kızılay olarak Afganistan'da ramazan boyunca 15 bin kişilik iftar vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Faaliyetler kapsamında ayrıca 800 aileye gıda yardımı yapıldığını dile getiren Ziya, dördüncü "İyilik Treni" ile gelen yardımların dağıtımının da devam ettiğini aktardı.

Ziya "Böyle güzel programlar düzenlememize vesile olan Türk Kızılay bağışçılarına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Afganistan, Kızılay, İftar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Afganistan'daki yetim ve yoksullara iftar verdi - Son Dakika


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