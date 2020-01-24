Türk Kızılay Afrika'da ilk bölge ofisini Senegal'de açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Afrika'da ilk bölge ofisini Senegal'de açıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Afrika'da ilk bölge ofisini Senegal'de açıyor

6 saat önce

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Senegal Kızılhaç Başkanı Bafou Ba ile görüşmesi IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamaları IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yetimhane ve kreş ziyareti...

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın Senegal Kızılhaç Başkanı Bafou Ba ile görüşmesi

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklamaları

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yetimhane ve kreş ziyareti

IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çocuklarla ilgilenmesi Türk Kızılay, Afrika'daki ilk bölgesel ofisini Senegal'in başkenti Dakar'da açıyor.

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal Kızılhaçı ile iş birliği anlaşması imzalayacaklarını bildirdi.

Kınık, "Bu anlaşmayla Senegal ve Sahel bölgesindeki diğer ülkeleri de kapsayacak bir Türk Kızılay insani misyonu açmaya karar verdik. Bu delegasyonumuz hem Senegal'e hem de Sahel dediğimiz bölgenin tamamına hitap edecek." diye konuştu.

Misyonun öncelikle Senegal'deki ulusal derneğin güçlendirilmesi, kapasitelerinin artırılmasına odaklanacağını vurgulayan Kınık, "Bölgede sık sık yaşanan kuraklık, açlık krizi, çatışma gibi nedenlerden kaynaklanan göç meselelerinde, bölgedeki ulusal derneklere destek olmayı ve kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınık, biri Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, diğeri Dakar'da eşzamanlı iki bölgesel ofis açtıklarını, bu misyonların Doğu Afrika ve Sahraaltı Batı Afrika'yı kapsayacağını dile getirdi.

Kızılay'ın Afrika'da Sudan, Güney Sudan ve Somali'de ülke ofisleri bulunduğuna dikkati çeken Kınık, yakın zamanda Kafkaslarda da Orta Asya'ya yönelik bölgesel ofis açacakları bilgisini paylaştı.

Türk Kızılay Afrika'da ilk bölge ofisini Senegal'de açıyor

Senegal, Kızılay, Kınık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:27 Kaynak: AA
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