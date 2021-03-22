Türk Kızılay, Afrika'da susuzluğu kuyularla gidermeye çalışıyor - Son Dakika

Türk Kızılay, bünyesinde çok sayıda su kaynağı barındırmasına karşın ciddi su sorunu yaşanan Afrika'da açtığı kuyularla bölge halkına umut oluyor.

Kongo, Zambezi, Nijer, Nil nehirleri ve Viktorya Gölü gibi büyüklük ve potansiyel bakımından dünyanın sayılı su kaynaklarına sahip olmasına rağmen Afrika, Avustralya'dan sonra dünyanın en kurak kıtası olarak kabul ediliyor.

Afrika'da 60 sınır aşan nehir ve 5 büyük göl bulunsa da su yönetimi ve altyapıdaki sıkıntılar, kıtayı ciddi su sorunuyla karşı karşıya getirmiş durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) verileri, nüfusunun 2050'de 2 milyara ulaşacağı tahmin edilen kıtada, ekilebilir arazilerin 2050 yılına kadar yarısından fazlasının su sorunu nedeniyle yok olacağını gösteriyor.

Yaklaşık 680 milyon kişinin yaşadığı Sahra Altı Afrika'da nüfusun ancak yüzde 60'ı temiz su kaynaklarına ulaşabiliyor.

Batı Afrika'da Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'in özellikle iç kesimlerinde de temiz su sorunu yaşanıyor.

AA muhabiri, Dünya Su Günü vesilesiyle Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya ile Türk Kızılayın Thies kentine bağlı Keur Bakary Sarr köyünde açmaya hazırlandığı su kuyusunu ziyaret ederek, bölge halkının yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Türk Kızılayın su kuyuları en az 10 yıl hizmet veriyor

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Kaya, köy civarındaki fabrikalar çevredeki yüzeysel su kuyularının neredeyse tamamını kirlettiği için bölge halkının temiz suya erişemediğini söyledi.

Halkın 2 ila 6 kilometre uzaklıktaki birkaç kuyudan at arabalarıyla su almaya çalıştığını anlatan Kaya, bu durumdan haberdar olduktan sonra Türk Kızılay olarak Senegal Kızılhaç ile harekete geçtiklerini dile getirdi.

Kaya, kuyunun ay sonunda açılacağını, böylece 10 köyde yaklaşık 4 bin kişinin su ihtiyacının karşılanacağını anlattı.

Su kuyularının güneş paneliyle çalıştığına dikkati çeken Kaya, şunları söyledi:

"Bu güneş panelleri sayesinde 3-4 saatte 12 ton su depolanarak, çeşmeler vasıtasıyla halkın kullanımına sunuluyor. Açtığımız su kuyularını en az 10 yıl bölge halkına hizmet verecek şekilde planlıyoruz. Bölge halkının, kuyularda bir sorun yaşanması ihtimaline karşı sisteme aşina olmalarını da sağlıyoruz. Sadece su kuyusu açmak değil, kuyulardan elde edilen suyun dağıtılacağı çeşmeler yapmayı da hedefliyoruz."

"Türk Kızılay geçen yıl Afrika'da 27 su kuyusu açtı"

Senegal'in en büyük ikinci kenti Touba'daki Buburel köyünde de başka bir su kuyusu projesinin tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Kaya, o kuyunun da yaklaşık 10 bin kişiye temiz su sağlayacağını ifade etti.

Kaya, "Türk Kızılay, geçen sene Uganda, Senegal, Çad, Nijer ve Somali'de 27 su kuyusu açtı. 2021'de de 10'u Senegal'de olmak üzere 22 su kuyusunun açılışı planlanıyor." dedi.

Kuyuları sık sık kontrol ettiklerini ve bölge halkıyla iletişim halinde bulunduklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Su kuyularını her kontrole geldiğimizde bölge halkının gözlerindeki sevinci tarif etmem imkansız. Her seferinde yüzlerinde o mutluluğu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Burada bize bu mutluluğu yaşatan bağışçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çalışmalarımız, bağışçılarımızın destekleriyle gerçekleşiyor. Bize bu iyiliği yapma fırsatı verdikleri için tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."

"Su bulmak için gece yarısı evden çıkıp, sabaha karşı dönüyorum"

Keur Bakary Sarr köyü sakinlerinden Khadija Hadi, suya ulaşmak için neredeyse tüm geceyi uyanık geçirdiğini söyledi.

Hadi, "Bulaşık, çamaşır, yemek ve temizlik için su lazım. Gece yarısı at arabalarıyla çıkıp civardaki birkaç kuyudan su bulmaya çalışıyorum. Kalabalık oluyor, sıra bekliyorsun. Eve çoğu zaman sabaha karşı dönüyorum. Burada Türklerin su kuyusu açacağını duyunca öyle mutlu oldum ki artık geceleri rahat uyuyabilirim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

Köyün muhtarı Papesar Sarr da "Türk Kızılaya ne kadar teşekkür etsem az. Buraya gelip bizi bulduğunuz için tüm köy adına çok teşekkür ediyorum." dedi.