Türk Kızılay, Afrika'nın ilk bölge ofisi için resmi imzayı attı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Afrika'nın ilk bölge ofisi için resmi imzayı attı

23 dakika önce

Türk Kızılay, Senegal'in başkenti Dakar'da Afrika'daki ilk bölgesel ofisini açmak için Senegal Kızılhaçı ile iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Türk Kızılay, Afrika'nın ilk bölge ofisi için resmi imzayı attı, System.String[]

Türk Kızılay, Senegal'in başkenti Dakar'da Afrika'daki ilk bölgesel ofisini açmak için Senegal Kızılhaçı ile iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Senegal Kızılhacı ofisinde düzenlenen imza törenine, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Senegal Kızılhaç Genel Başkanı Bafou Ba ve Senegalli yetkililer katıldı.

Kerem Kınık, Türk Kızılay'ın Senegal'e yılda en az 2 kere geldiğini söyledi.

Senegal Kızılhaçı ile Türk Kızılay'ın birçok defa ortaklaşa insani yardım faaliyetinde bulunduğunu hatırlatan Kınık, Türk Kızılay'ın Senegal'e şu ana kadar 2,5 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu aktardı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, imzalanan iş birliği anlaşmasıyla Dakar'da kalıcı bir delegasyon oluşturacaklarını, kapasite artırma, bilgi paylaşımı ve uzun vadeli planlama gerçekleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Türk Kızılay Batı Afrika'da daha aktif olacak

Kınık, "Kalıcı bölge delegasyonuyla Batı Afrika'da daha aktif şekilde orta ve uzun vadeli program yapma imkanına kavuşacağız. Yoksullukla mücadele, bağışçı ve gönüllü kazanımı, organizasyonel kapasitelerin artırılması gibi alanlarda Senegal Kızılhaçına destek vereceğiz." dedi.

Senegal Kızılhaçı Genel Başkanı Ba da Türk firmalarınca tamamlanan Dakar havaalanına iner inmez, Türkiye-Senegal iş birliğinin kendini gösterdiğini ifade etti.

Ba, Türk Kızılay heyetiyle gün boyunca yaptıkları ziyaretlerde birçok Senegal makamıyla görüştüklerini belirtti.

İş birliği güçlendirme imkanlarını ele aldıklarını kaydeden Ba, "Yönetimin desteği bizi cesaretlendiriyor. Senegal yönetimi, iş birliğine yönelik desteklerini yineledi." dedi.

Türk Kızılay heyeti, gün içinde yetimhane ve kreş ziyaretlerinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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