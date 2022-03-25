Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı

25.03.2022 14:06
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, Ramazan ayında kentte yapılacak çalışmalar hakkında basın açıklamasında bulundu.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, Ramazan ayında kentte yapılacak çalışmalar hakkında basın açıklamasında bulundu.

Yakın, bir kafede düzenlenen toplantıda, Türk Kızılay'ın hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında da gıda, sıcak yemek ve maddi destek yardımında bulunacağını belirtti.

Gıda kolisi ile zekat bağışı kabul edildiğini aktaran Yakın, şunları kaydetti:

"Bu gıda kolisi bağışları ile Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 40 lira olan fitre miktarı, fidye ve zekatları Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay Butik aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi şubemize çağırarak yeni, etiketli kıyafetleri Ramazan ayı boyunca dağıtmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımız Kızılay Butik'e de ayni ve nakdi yardımlarını şubemiz ve banka aracılığıyla ulaştırabilir."

Yakın, mobil aşevi hizmetiyle kentteki farklı noktalarda Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtmaya da devam edileceğini, bağışta bulunmak isteyenlerin bir kişinin iftar bedelinin 30 lira olduğunu ifade etti.

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Karahisar, Ramazan, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Yakın, Ramazan ayında yapılacak çalışmaları anlattı - Son Dakika


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