Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika
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Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

01.04.2022 10:49
Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti

Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Eleşkirt ilçesi İkizgeçe köyünde yaşayan ve 15 sene önce traktörden düşüp belden aşağısı felç olan Mehmet Polat ile Tutak ilçesinde oturan ve 26 yıl önce inşaatın 8. katından düşüp engelli kalan Hüseyin Alpan, tekerlekli sandalyeleri bozulunca Türk Kızılaydan yardım istedi.

Türk Kızılay Genel Merkezinden, yatağa bağımlı engellilere ulaştırılması için kurumun Ağrı Şubesine 2 akülü tekerlekli sandalye gönderildi.

Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindekiler, akülü tekerlekli sandalyeleri koydukları bir otomobil ve minibüsle, karlı yolları aşarak engelli vatandaşların evine gitti. Engellilerle evlerinde sohbet eden Tatlı, onlara hediyelerini verdi.

Polat ile Alpan, Türk Kızılay ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"6 aydır evden dışarıya çıkamadım"

Mehmet Polat, AA muhabirine, uzun yıllardır engelli olduğunu ve sürekli evde oturmak zorunda kaldığını söyledi.

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Polat, "Allah Türk Kızılaydan razı olsun. Önceki arabam eskidiği ve bozulduğu için kullanamıyordum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 6 aydır evden dışarı çıkamadım. Bu araçla artık akraba ve dostlarımızı ziyaret edeceğim. Allah nasip ederse bununla çok iyi gezeceğim." diye konuştu.

Orhan Tatlı ise hediye ettikleri araçlarla engellilerin dışarıda çok rahat gezebileceğini anlattı.

Engellilere yönelik bu tarz çalışmaları sürdüreceklerini belirten Tatlı, "Bedenen yaşanan rahatsızlık herkes için çok zor durumdur. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Akülü tekerlekli sandalye hediye ettiğimiz iki ağabeyimizin de gözlerindeki parıltı ve mutluluk görülmeye değer. Onların bu mutluluğu bize yetiyor." dedi.

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Kızılay, Engelli, Ağrı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay, Ağrı'da 2 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika
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