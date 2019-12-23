Türk Kızılay Ağrı'da eğitim gören yabancı öğrencilere giyecek yardımı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Ağrı'da eğitim gören yabancı öğrencilere giyecek yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay Ağrı'da eğitim gören yabancı öğrencilere giyecek yardımı yaptı

6 saat önce

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Asya ve Afrika'daki sıcak iklimli ülkelerden üniversite eğitimi için Ağrı'ya gelen 81 yabancı öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Türk Kızılay Ağrı'da eğitim gören yabancı öğrencilere giyecek yardımı yaptı, System.String[]

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Asya ve Afrika'daki sıcak iklimli ülkelerden üniversite eğitimi için Ağrı'ya gelen 81 yabancı öğrenciye kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) İslami İlimler Fakültesi bünyesinde açılan Arapça İlahiyat Bölümünde okuyan ve ilk defa bu kentte karla tanışan yabancı uyruklu öğrencilere Türk Kızılayın yardım eli uzandı. Beraberindeki gönüllülerle aralarında Nijerya, Somali, Endonezya, Malezya gibi ülkelerden gelen öğrencilerin kaldığı yurtlara giden Türk Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı, konuk öğrenciler ile bir süre sohbet edip vakit geçirdi.

Öğrencilere kışlık mont ve çeşitli giyecek dağıttıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Tatlı, yabancı öğrencilerin ilk defa bu kadar soğuk bir iklimle tanıştığını ve bu yüzden onlara mont dağıttıklarını söyledi. Aynı öğrencilere geçen hafta da pantolon, kazak ve içlik yardımında bulunduklarını anlatan Tatlı, şöyle konuştu:

"Öğrenciler fazlasıyla mutlu oldu. Sabahleyin bir öğrenciyi gördüğümde üzerinde incecik bir yelek vardı, montu giydiğinde çok sevindi. Ağrı'da kış şartları çok zor ve kıyafet yardımı onlar için çok iyi oldu. Bu öğrenciler Türkiye'de, mevsim itibariyle en zor şartlar altındaki Ağrı'da öğrenim görüyor. Bu arkadaşlarımızın her biri aslında birer gönül elçisi olacak. Üniversiteyi bitirip ülkelerine döndükleri zaman Türkiye'ye dair gördüklerini anlatacak. Biz Kızılay olarak yurt dışında fazlasıyla varız. Bu arkadaşlarımız bizim onlara yaptığımız yardımları ülkelerinde anlatıp bizim de orada temsilcimiz ve elçimiz olacak."

Konuk öğrenciler, kışlık giyecek yardımı sonrası Türk Kızılay gönüllülerine dua etti.

Kızılay, Afrika, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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