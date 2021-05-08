Türk Kızılay Ağrı'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi hayırsever bir iş adamının gönderdiği 2 bin adet alışveriş kartını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ve beraberindeki gönüllüler, Bursa'da yaşayan Doğubayazıtlı bir hayırsever iş adamının gönderdiği alışveriş kartlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma başlattı.

Ramazan ayı süresince mahalle ve köylere giden gönüllüler, 2 bin aileye 250'şer liralık alışveriş kartlarını ulaştırdı.

Aileler, gönüllülere teşekkür etti.