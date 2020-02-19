Türk Kızılay, Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine kömür ve odun yardımı yaptı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine kömür ve odun yardımı yaptı

6 saat önce

Türk Kızılay, kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, Afganistan, İran ve Suriye'den gelenlerin de aralarında bulunduğu ailelere 20 ton kömür ve 5 ton odun yardımında bulundu.

Türk Kızılay, kış mevsiminin çetin geçtiği Ağrı'da, Afganistan, İran ve Suriye'den gelenlerin de aralarında bulunduğu ailelere 20 ton kömür ve 5 ton odun yardımında bulundu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, mahalle mahalle dolaşarak belirledikleri ailelere, ihtiyaçları doğrultusunda yardım ulaştırıyor.

Gönüllüler, Afganistan, İran ve Suriye'den gelenlerin de aralarında bulunduğu ailelere 20 ton kömür ve 5 ton odun yardımı yaptı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ihtiyaç sahiplerinin çok fazla olduğunu söyledi.

Bağışçıların yaptıkları yardımlarla vatandaşlara kömür ve odun aldıklarını ifade eden Tatlı, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz coğrafyada kış şartları çok ağır geçiyor. Bizler de Kızılay olarak kış mevsiminin başlangıcından bugüne kadar maddi durumu yetersiz vatandaşlara kömür ve odun desteğinde bulunduk. Bugün de kömür desteğinde bulunmaya devam ettik. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulmasıyla her ev en az 2-3 ton kömür yakıyor. Biz de Kızılay olarak vatandaşa yardım etmek için gayret gösteriyoruz."

Kış mevsimi süresince odun ve kömür yardımı yapmaya devam edeceklerini anlatan Tatlı, hayırseverlerden bağış desteği istedi.

Yardım yapılan Afgan Hamide Ahmedi de soğuk kış günlerinde Kızılay gönüllerinin yardımlarıyla ısındıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Kızılay, Ağrı'da ihtiyaç sahiplerine kömür ve odun yardımı yaptı

Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:01 Kaynak: AA
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