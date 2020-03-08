Türk Kızılay, Ağrı'da "zorluklarla mücadele eden" kadınları çiçeklerle gülümsetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Ağrı'da 'zorluklarla mücadele eden' kadınları çiçeklerle gülümsetti - Son Dakika

Türk Kızılay, Ağrı'da "zorluklarla mücadele eden" kadınları çiçeklerle gülümsetti

6 saat önce

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, engelli yakınlarına ve çocuklarına bakan, eşini kaybetmiş, zorlu şartlarda yaşayan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları evlerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

Türk Kızılay, Ağrı'da

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, engelli yakınlarına ve çocuklarına bakan, eşini kaybetmiş, zorlu şartlarda yaşayan aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınları evlerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, ilk olarak Fırat Mahallesi'nde eşini kaybetmiş ve 5 kız çocuğu olan Fatma Yıldırım'ı ziyaret etti .

Yıldırım ile sohbet edip derdine ortak olan gönüllüler, Fatma Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Alya Böğür'ün evine giden gönüllüler, yaşlı kadının elini öpüp, engelli kızı ile evdeki kadınların gününü kutladı.

Kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınları da unutmayan gönüllüler, Afganistanlı bir aileyi de ziyaret edip çiçek verdi.

Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, bu yıl farklı bir program yaparak, zorluklara göğüs geren kadınları evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Hayatları boyunca hiç çiçek almayan kadınlarla bir araya geldiklerini ifade eden Tatlı, şunları dile getirdi:

"Ağrı'da zorluklar ve sıkıntılar yaşayan kadınları ziyaret ettik. Bu kadınların içinde eşi vefat etmiş, zor şartlarda hayat mücadelesine devam eden, çocukları engelli olan, engelli yakınlarına bakanlar, Afganistan, Pakistan ve Suriye'den gelen yabancı uyruklu kadınlar vardı. Kadınlarımızı ziyaret ederek çiçek takdim ettik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla onları hatırladığımız için çok mutlu oldular."

Kızılay, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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