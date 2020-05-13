Türk Kızılay, Ağrı'daki engellileri unutmadı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve "Engelliler Haftası" dolayısıyla ilçedeki bazı engelli bireyleri, gıda, giyim ve nakdi yardım yaparak sevindirdi.

İlçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında kaymakamlık koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bünyesindeki kamu kurum çalışanları ve sivil toplum örgütleriyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Vefa grubuyla vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar ulaştıran Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda da engelli bireylerin çoğunlukta olduğu ailelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

İlçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli aileleri evlerinde ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, Kovid-19 sürecini sıkıntısız geçirmeleri için gıda, giyim ve nakdi yardımda bulunuyor.

Hafta boyunca devam edecek bu ziyaretlerle toplamda 20 ailenin temel ihtiyaçları karşılanacak.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerinde engellilerin yanında bulundukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak ve Kovid-19 sürecini sıkıntısız geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçtiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Engelliler Haftası, engelli bireyleri daha iyi anlamak, onlarla empati kurarak farkındalık oluşturmak açısından çok önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın dönemi onların ve ailelerinin hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Biz bu dönemde vefa ekibiyle engelli kardeşlerimizin gıdadan giyime kadar temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hem sohbet edip sıkıntılarını dinliyoruz hem de onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz."