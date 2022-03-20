Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı yeniden başkanlığa seçildi

20.03.2022 15:55
Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı yeniden başkanlığa seçildi

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, tek liste ile yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, tek liste ile yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Kızılay Ağrı Şubesi Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü Yardımcısı İbrahim Özer, dünyanın farklı yerlerinde yardıma muhtaç insanların olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın 154 yıllık bir çınar olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız her coğrafya ve noktada etrafımızdaki bütün insanlardan mesulüz. Allah tarafından bunların hesabının da sorulacağını biliyoruz. İnsani yardım kuruluşları biraz da bu amaç için varlar. Etrafımızdaki bu insanların varlığını tespit etmek gibi bir mecburiyetimiz ve bu mecburiyeti yerine getirmek gibi bir zaruriyetimiz var. 154 yıl önce Hilal-i Ahmer olarak başladı ve bugün Türk Kızılay, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum örgütü haline gelmiş durumdadır. Dünyada bağlı olduğumuz bir teşkilat var. Uluslararası İnsani Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu ve bu federasyonun toplam 192 üyesi var. Türk Kızılay, bu 192 ülkenin en güçlü 5 üyesinden bir tanesidir." diye konuştu.

Şube Başkanı Orhan Tatlı da kentte yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Divan heyetinin oluşturulması, faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Orhan Tatlı, yeniden Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanlığına seçildi.

YORUMLAR
500
Başkan Tulay yeniden seçildi Başkan Tulay yeniden seçildi Kızılay Gaziantep Şubesi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti Kızılay Gaziantep Şubesi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

Kızılay, Kongre, Ağrı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement