Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Tatlı yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, tek liste ile yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Kızılay Ağrı Şubesi Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Türk Kızılay Genel Müdürü Yardımcısı İbrahim Özer, dünyanın farklı yerlerinde yardıma muhtaç insanların olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'ın 154 yıllık bir çınar olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız her coğrafya ve noktada etrafımızdaki bütün insanlardan mesulüz. Allah tarafından bunların hesabının da sorulacağını biliyoruz. İnsani yardım kuruluşları biraz da bu amaç için varlar. Etrafımızdaki bu insanların varlığını tespit etmek gibi bir mecburiyetimiz ve bu mecburiyeti yerine getirmek gibi bir zaruriyetimiz var. 154 yıl önce Hilal-i Ahmer olarak başladı ve bugün Türk Kızılay, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü sivil toplum örgütü haline gelmiş durumdadır. Dünyada bağlı olduğumuz bir teşkilat var. Uluslararası İnsani Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu ve bu federasyonun toplam 192 üyesi var. Türk Kızılay, bu 192 ülkenin en güçlü 5 üyesinden bir tanesidir." diye konuştu.

Şube Başkanı Orhan Tatlı da kentte yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Divan heyetinin oluşturulması, faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Orhan Tatlı, yeniden Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanlığına seçildi.