Türk Kızılay'dan Cezayir'deki orman yangını mağdurlarına yardım eli

Türk Kızılay, ağustos ayında Cezayir'in kuzey bölgelerinde çıkan orman yangılarından zarar görenlere dağıtılmak üzere çadır ve battaniye gönderdi.

Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan askeri uçakla başkent Cezayir'e ulaştırılan yardım malzemeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Kızılay Uluslararası Program ve Projeler Müdürü Selçuk Öztürk nezaretinde Cezayir Kızılay Başkanı İbtisem Hamlavi'ye teslim edildi.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine, yangınlar nedeniyle zarar gören ailelere ilk etapta 125 çadır ve 1000 battaniye gönderildiğini söyledi.

Göktaş, "Dost ve kardeş ülke Cezayir yangın afetleriyle mücadele ederken bakanlığımız da ülkemizin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade eden bir açıklama yayınlamıştı. Türkiye, tüm devlet kurumlarıyla Cezayir devletinin ve vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Cezayir orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, 17 Ağustos'ta devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ülkedeki orman yangınlarında Tunus sınırındaki Et-Tarif kentinde 24, kuzeydeki Setif kentinde de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi aştığına dikkati çekerek, ağustosun başından bu yana birçok kentteki ormanlık alanlarda 106 noktada yangın çıktığını, bu yangınların bazılarının kasten çıkarıldığını, bazılarının ise doğal sebeplerle çıktığını ifade etmişti.

Yangınlarda 2 bin 400 hektar ormanlık ve makilik alanın kül olduğunu belirten Belcud, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan binlerce personelle sürdürüldüğünü kaydetmişti.