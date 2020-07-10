Türk Kızılay Akçakoca Şubesi kurban vekaleti alımlarına başladı - Son Dakika

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, Kurban Bayramı için vekalet alımlarına başladıklarını bildirdi.

Akçakoca Merkez Cami önüne kurulan stantta Türk Kızılay Akçakoca Şubesi gönüllüleri, vekalet vermek isteyen vatandaşlara bilgiler verirken, kurban vekaletlerini de almaya başladı.

Şube Başkanı Özkan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan kurban vekaletlerinin yurt içinde 1050 lira, yurt dışında ise 850 lira olduğunu söyledi.

Öztürk, "Bu aldığımız vekaletleri genel merkezimiz tarafından konserve haline getiriliyor. Yıl içinde ise ihtiyaç sahiplerine kıyma ve kavurma şeklinde dağıtımlarımız oluyor." diye konuştu.

Pandemi sürecinde 3,5 ton et dağıtıldığını ifade eden Öztürk, kampanyaya verilecek desteğin çok önemli olduğunu bildirdi.

Geçen yıl 55 kurban vekaleti aldıklarını belirten Öztürk, "Bizlere hisse bedeline karşılık genel merkezimiz konserve yolluyor. Bizde yıl içinde Akçakoca'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. O yüzden yapılacak vekaletler çok önemli " dedi.