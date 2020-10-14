Türk Kızılay Akçakoca şubesinden öğrencilere teşekkür belgesi - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 6. sınıf öğrencisi Nisa Sevim Engin ve 4. sınıf öğrencisi Tuğra Hüseyin Engin kardeşler EBA uzaktan eğitim programı sonunda aldıkları puanlarla il birincisi oldu.

Türk Kızılay Akçakoca şubesi, il birincisi olan öğrencilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Türk Kızılaı Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Gurur duyduklarını ifade eden Öztürk, "Diğer öğrencilerimize de örnek olması için kardeşlerimize hediye verdik. Kendilerini kutluyorum. Akçakoca'da diğer arkadaşlarımızdan da bu başarıları bekliyoruz." dedi.