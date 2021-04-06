Türk Kızılay Aliağa'da Kan Bağışı Toplayacak - Son Dakika

Türk Kızılay Aliağa'da Kan Bağışı Toplayacak
06.04.2021 11:09
Vatandaşlarından aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılay, 7 Nisan Çarşamba günü İzmir'in kan bağışı şampiyonu Aliağa'da geliyor.
Ege Bölge Müdürlüğüne bağlı mobil kan bağışı aracı "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında 7-8-9-10-11-16-17-23-24-30 Nisan 2021 tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı'nda 10:00 ile 20:00 saatleri arasında gönüllü bağışçılar için hizmet verecek.
2006 yılında bugüne devam eden "Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında toplumun tüm kesimlerini kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay, ülkemiz genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi olarak ülke ihtiyacı olan 2,5 milyon ünite kan ürününü karşılamak adına faaliyetlerini sürdürüyor.
Son Dakika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aşı olmak orucu bozmaz Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz