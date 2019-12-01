Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Arnavutluk'ta depremzedeler için çadır kurmaya başladı
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Arnavutluk'ta depremzedeler için çadır kurmaya başladı - Son Dakika

Türk Kızılay Arnavutluk'ta depremzedeler için çadır kurmaya başladı

6 saat önce

Türk Kızılay, depremde evleri yıkılan ya da hasar gören Arnavutluk vatandaşları için çadır kuruyor.

Türk Kızılay Arnavutluk'ta depremzedeler için çadır kurmaya başladı, System.String[]

Türk Kızılay, depremde evleri yıkılan ya da hasar gören Arnavutluk vatandaşları için çadır kuruyor.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Deprem sonrası harekete geçen Türk Kızılay, bölgeye 120 çadır, 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti gönderdi. Ülkeye ulaşan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk Kızılay personeli ve Arnavutluk ordusunda görevli askerler, Dıraç'a bağlı Bubq köyü ve Tiran'ın Vora ilçesinde deprem nedeniyle evlerinde hasar oluşan halk için belirlenen yerlere çadırlar kurdu.

"Ailem için çok değerlisiniz"

Evinin bahçesine çadır kurulan afetzedelerden Sami Bayrampireyni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ailesi için gerekli yardımları ulaştıran herkese teşekkür etti. Yardım yapanların çok değerli ve saygın olduğunu belirten Bayrampireyni, "Çok zor bir durumdu. Her kesimden birçok insanı rahatsız ettim ve çok yalnız kaldım. Ailem için çok değerlisiniz. Bu defa çok kötü durumdaydık. Hakkınızı bize helal edin." diye konuştu.

"Yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz"

Arnavutluk Türk Kızılay Ekip Başkanı Anıl Kocabal ise deprem sonrası 2 tır yardım malzemesiyle Arnavutluk'a geldiklerini aktararak "Arnavutluk halkının yanındayız. Bundan sonra yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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