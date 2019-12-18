Türk Kızılay Arnavutluk'ta öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki "Mustafa Kemal Atatürk" Okulu'nda eğitim gören öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Okul öncesinden liseye kadar eğitim verilen okuldaki programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, Türk Kızılay Uluslararası Operasyonlar Müdürü Anıl Kocabal katıldı.

Yörük, yaptığı açıklamada, Türk kurumlarının bu okula yaptığını yardımların depremden sonra da sürdüğünü, daha önce de okula Türkçeden Arnavutçaya tercüme edilmiş eserlerin hediye edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ekiplerin de okulu kontrol edeceğini aktaran Yörük, "Her zaman Arnavut kardeşlerimizin ve onların çocuklarının güvenliği için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kocabal da depremin yaşandığı 26 Kasım'dan beri bölgede faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Bölgeye altı büyük sevkiyat gerçekleştirdik. Türk halkı, Arnavutluk halkının her zaman yanında olacaktır." diye konuştu.

Sezdirmez ise depremden sonra binalarda meydan gelen hasarları incelediklerini söyleyerek, "Tüm ekiplerimizle birlikte Arnavut kardeşlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Liri Neziri de Türk Kızılayın öğrencilere yardımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Okulumuz ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği arasındaki çok iyi ilişkilerin devam etmesini temenni ediyorum." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk Okulu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilmiş ve donanım desteği de TİKA tarafından sağlanmıştı.

1966'da açılan okulda, okul öncesinden liseye kadar toplam 639 öğrenci eğitim görüyor.