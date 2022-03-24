Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Arı, AA Mardin bürosunu ziyaret etti - Son Dakika
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Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Arı, AA Mardin bürosunu ziyaret etti

24.03.2022 15:44
Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Arı, AA Mardin bürosunu ziyaret etti

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Anadolu Ajansı Mardin bürosunu ziyaret etti.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Anadolu Ajansı Mardin bürosunu ziyaret etti.

Arı, beraberinde yönetim kurulu üyesi Lütfü Günlüoğlu ile yaptığı ziyarette Kızılay'ın çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Türk Kızılay'ın iyilik hizmetlerinde ön saflarda olduğunu ifade kaydeden Arı, her türlü afette halkın yanında olan Kızılay'ın yardımları, ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan herkese ulaştırdığını belirtti.

Arı, Kızılay'ın yaptığı güzel işlerden birinin de kan hizmetleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gönüllülerden aldığı kan ve kök hücre bağışı ile şifa bekleyen tüm hastalarımızın bu zor gününde yanında yer almakta. Değerli bağışçılarımızın kan bağışını beklediğimizi özellikle hatırlatmak isteriz. Şubemize kayıtlı 3 bine yakın aileye değerli bağışçılarımızın her türlü ayni ve nakdi yardımını gönüllülerimiz aracılığıyla ulaştırmaktayız. Kızılay Artuklu Şubesi olarak hayırseverimizin desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

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Anadolu Ajansı, Artuklu, Mardin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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