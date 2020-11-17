Türk Kızılay, Azerbaycan'ın Gence kentindeki yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Türk Kızılay daha önce de Ermenistan 'ın saldırılarından etkilenen Azerbaycanlı sivillere insani yardım ulaştırmıştı.

Çocuklara çeşitli oyuncaklar ve kıyafetler hediye eden yetkililer, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Türk Kızılay , Azerbaycan 'ın ikinci büyük kenti Gence'deki bir yetimhaneye oyuncak ve kışlık giysi yardımında bulundu.

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