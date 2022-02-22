Türk Kızılay Bağlar Şube Başkanlığına Osman İmir seçildi - Son Dakika

Türk Kızılay Bağlar Şube Başkanlığına Osman İmir seçildi.

Şube binasında gerçekleştirilen Türk Kızılay 2. Bağlar Olağan Kurulunda konuşan İmir, ayrım gözetmeden tarafsız, bağımsız, gönüllü hizmeti kendilerine rehber ederek, yola çıktıklarını söyledi.

İmir, "Geçtiğimiz yıl hayırseverlerle vatandaşlarımıza yardım elini uzattık. Kimini doyurduk, kimini giydirdik ve kimine de yuva olduk. Milyonlarca hastaya şube olarak kan bağışı kampanyası yaptık. Ülkemizde meydana gelen afetlerde, çadır ve battaniyelerimizle afetzedelerimizin yanında yer aldık. Kurulumuz, bu hizmetlerin kat kat artmasına değerli üyelerimizle vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yapılan kurulda İmir, Türk Kızılay Bağlar Şube Başkanlığına getirildi.