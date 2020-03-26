Türk Kızılay Bahşılı Şubesi'nden yaşlılara yardım - Son Dakika

Türk Kızılay Bahşılı Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan 15 vatandaşa gıda ve giysi yardımında bulundu.

Bahşılı Şube Başkanı Barış Gümüşbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Bahşılı Şubesi olarak Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'i ziyaret ettiklerini ve projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü 15 aileyi ziyaret ederek gıda ve giysi yardımında bulunduklarını anlatan Gümüşbaş, "Bu sırada ailelerimizle sohbet ederek, koronavirüs ile ilgili bilgiler verdik. Bahşılı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve mahalle muhtarlarımızla 40 ailemize Türk Kızılay tarafından yapılacak nakit yardımları da planladık. Önümüzdeki hafta içerisinde o yardımları yerine ulaştıracağız." diye konuştu.