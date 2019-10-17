Türk Kızılay Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere destek oluyor

Kızılay Türkiye'nin merhamet elini göstermek için başlattığı kampanyada iş dünyasından ve vatandaşlardan ayni ve nakdi bağış bekliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'nın başta Tel Abyad olmak üzere güvenliği sağlanan bölgelere insani yardım ulaştırmaya başlayan Kızılay, Türkiye içinde de gönüllü olarak sınır bölgesinden ayrılan vatandaşlara üç öğün yemek hizmeti veriyor. Gerek ülke içinde operasyondan etkilenenlere gerekse güvenliği sağlanan yerlerdeki ihtiyaç sahiplerine daha etkin yardım ulaştırabilmek ve Türkiye'nin merhamet elinin tüm ihtiyaç sahiplerine uzatıldığını göstermek isteyen Kızılay, çalışmalara milletimizi de dahil edebilmek için "Her Zaman Yanında Ol" sloganıyla ulusal yardım kampanyası başlattı.

Temel tüketim maddeleri konusunda iş dünyasından un, şeker, makarna, bakliyat, içecek, temizlik maddeleri gibi ayni bağışlar bekleyen Kızılay, doğabilecek diğer ihtiyaçlar için de nakdi bağışları kabul edecek.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "ilk etapta yurdumuzun içinde ve dışında 50 bin kişiye yardım ulaştırabilecek bir planlama yaptık. Planlamalarımız dahilinde gönüllü olarak sınır bölgesindeki tehlikeden uzaklaşan vatandaşlarımıza yerleştirildikleri kamp alanlarında üç öğün sıcak yemek vermeye başladık. Aynı şekilde başta Tel Abyad olmak üzere güvenliği sağlanan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine de yardım elimizi uzatmaya başladık. "Türk Beklenendir" şiarıyla girdiğimiz yerlerde gerçekten yıllardır beklendiğimizi gördü ekiplerimiz. Daha fazla yaraya merhem olabilmek, insani hizmetlerdeki milli duruşumuzu bir kez daha tüm dünyaya göstermek için milletimizi yardım kampanyamıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.