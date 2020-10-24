Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik" - Son Dakika

Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik"

24.10.2020 13:27

Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik" Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: "20 bini aşkın iyileşmiş bağışçı immün plazma bağışı yaptı, 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara takıldı" " Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik.

Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"20 bini aşkın iyileşmiş bağışçı immün plazma bağışı yaptı, 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara takıldı"

" Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik. Bu kapsamda immün plazma bağışı ve kan bağışının artması gerekir"

"İhtiyaç önümüzdeki kasım, aralık ve ocak aylarında daha da artacak"

"Kritik stok seviyesinin altında değiliz.

ANTALYA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, önümüzdeki 3 aylarında kan ihtiyacının daha da artacağına dikkat çekerek, "Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik. Bu kapsamda immün plazma bağışı ve kan bağışının artması gerekir" dedi. "Seyrüsefer Çalıştayı" için Antalya'da bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, açıklamalarda bulundu. Kınık, pandemi sürecinde de hayatın ve hastanelerde kan ihtiyacının devam ettiğini bildirdi.

Kış dönemlerinde kan ihtiyacının arttığına dikkat çeken Kınık, "Hastalıkların ameliyatların arttığı dönemlerdir. Depolarımız asgari düzeyin üstünde ama daha yukarıda olmasını istiyoruz. İhtiyaç önümüzdeki kasım, aralık ve ocak aylarında daha da artacak. Pandeminin oluşturduğu bir ortam var. Covid-19 hastalarının ihtiyaç duyduğu immün plazma noktasında ciddi bir talep var. Hem kan bağışı hem immün plazma bağışı noktasında seferberlik halindeyiz." diye konuştu.

"20 bini aşkın plazma bağışı"

Kınık, immün plazma noktasında 20 bini aşkın iyileşmiş bağışçının plazma bağışı yaptığını kaydederek, 45 bin ünite immün plazma bileşeninin hastalara takıldığını bildirdi. Bu hastaların pek çoğu kötüye gitmeden iyileşme hastalığın seyrini hafifletme noktasında başarılı olduklarını kaydeden Kınık, "Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik. Bu kapsamda immün plazma bağışı ve kan bağışının artması gerekir" diye konuştu.

"Kritik seviyenin üstündeyiz"

Ulusal kan stoklarının asgari stok seviyesinin üzerinde olduğunu dile getiren Kerem Kınık, "Önümüzdeki günlerde artacak olan ihtiyaç için daha fazla stok için seferberlik halindeyiz. Kritik stok seviyesinin altında değiliz. Ama her gün daha fazla kan bağışı almak için çalışıyoruz ülkemizin 300 farklı noktasında" dedi.

Türk Kızılay Başkanı Kınık: Önümüzdeki 3 ay kritik
Türk Kızılay Başkanı Kınık: Önümüzdeki 3 ay kritik
Türk Kızılay Başkanı Kınık: Önümüzdeki 3 ay kritik
Türk Kızılay Başkanı Kınık: Önümüzdeki 3 ay kritik

Koronavirüs, Kızılay, Kınık, Türk, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türk Kızılay Başkanı Kınık: 'Önümüzdeki 3 ay kritik' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi AK Partili başkan, belediyenin arsasını kendi vakfına devreden AK Partili selefini mahkemeye verdi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın adını kullanan çete, iş insanını 20 bin lira dolandırdı Bir adama saldırıp pantolonunu indirmişti! Meğer 'Azman' yavrularını korumak için saldırmış
Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı         
13:32
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:01
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasının detayları belli oldu! Peşin ödeyen büyük indirimi kapar         
11:27
Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın Çin'den gelen aşıyı gönüllü yaptıran profesör konuştu: Yan etki hissetmedim, aşıya karşı çıkmayın         
10:59
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 13:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei