Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik" - Son Dakika

Türk Kızılay Başkanı Kınık: "Önümüzdeki 3 ay kritik"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık:

"20 bini aşkın iyileşmiş bağışçı immün plazma bağışı yaptı, 45 bin ünite immün plazma bileşeni hastalara takıldı"

" Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik. Bu kapsamda immün plazma bağışı ve kan bağışının artması gerekir"

"İhtiyaç önümüzdeki kasım, aralık ve ocak aylarında daha da artacak"

"Kritik stok seviyesinin altında değiliz.

ANTALYA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, önümüzdeki 3 aylarında kan ihtiyacının daha da artacağına dikkat çekerek, "Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik. Bu kapsamda immün plazma bağışı ve kan bağışının artması gerekir" dedi. "Seyrüsefer Çalıştayı" için Antalya'da bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, açıklamalarda bulundu. Kınık, pandemi sürecinde de hayatın ve hastanelerde kan ihtiyacının devam ettiğini bildirdi.

Kış dönemlerinde kan ihtiyacının arttığına dikkat çeken Kınık, "Hastalıkların ameliyatların arttığı dönemlerdir. Depolarımız asgari düzeyin üstünde ama daha yukarıda olmasını istiyoruz. İhtiyaç önümüzdeki kasım, aralık ve ocak aylarında daha da artacak. Pandeminin oluşturduğu bir ortam var. Covid-19 hastalarının ihtiyaç duyduğu immün plazma noktasında ciddi bir talep var. Hem kan bağışı hem immün plazma bağışı noktasında seferberlik halindeyiz." diye konuştu.

"20 bini aşkın plazma bağışı"

Kınık, immün plazma noktasında 20 bini aşkın iyileşmiş bağışçının plazma bağışı yaptığını kaydederek, 45 bin ünite immün plazma bileşeninin hastalara takıldığını bildirdi. Bu hastaların pek çoğu kötüye gitmeden iyileşme hastalığın seyrini hafifletme noktasında başarılı olduklarını kaydeden Kınık, "Önümüzdeki aylar kritik. Covid hastaları için kritik. Bu kapsamda immün plazma bağışı ve kan bağışının artması gerekir" diye konuştu.

"Kritik seviyenin üstündeyiz"

Ulusal kan stoklarının asgari stok seviyesinin üzerinde olduğunu dile getiren Kerem Kınık, "Önümüzdeki günlerde artacak olan ihtiyaç için daha fazla stok için seferberlik halindeyiz. Kritik stok seviyesinin altında değiliz. Ama her gün daha fazla kan bağışı almak için çalışıyoruz ülkemizin 300 farklı noktasında" dedi.