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Türk Kızılay Başkanı Kınık, Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu - DÜZCE

12 dakika önce

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından büyük zarar gören Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde incelemede bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasından büyük zarar gören Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde incelemede bulundu.
Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyündeki incelemesinin ardından dağ yolu ulaşımı ile Uğurlu köyüne gelen Kınık, dere yatağında yapılan arama çalışmalarını takip etti.
Buradan köy içerisine geçen Kınık, zarar gören evlere girerek hasar gözleminde bulundu.
Vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Kınık, daha sonra yemek ve su dağıtımı yapan Kızılay ekiplerinin yanına geçti.
Kınık burada, Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yetkilerle yemek dağıttı.
Türk Kızılay Başkanı Kınık, Uğurlu köyünde incelemelerde bulundu - DÜZCE
Kızılay, Uğurlu, Düzce, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:08 Kaynak: AA
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