Türk Kızılay Baskil'de 200 aileye gıda desteği sundu - Son Dakika
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Türk Kızılay Baskil'de 200 aileye gıda desteği sundu

27.04.2022 11:32
Türk Kızılay Baskil'de 200 aileye gıda desteği sundu

Türk Kızılay Baskil Temsilciliğince, ilçe ve bağlı köylerde 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Baskil Temsilciliğince, ilçe ve bağlı köylerde 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Baskil Koordinatörü Ramazan Kaplan, "Hilal Olsun Türkiye" projesi kapsamında Türk Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle temin edilen gıda yardımlarının 200 aileye ulaştırıldığını belirtti.

Ramazan sonuna kadar Baskil ve köylerde ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya gayret ettiklerini dile getiren Kaplan, "Şimdi iyilik için birlik zamanı. Duyarlı olan, emek veren bütün vatandaşlara teşekkür ederiz." dedi.

Kaplan, kendilerine destek sunan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya da teşekkür etti.

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Kızılay, Elazığ, Baskil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Baskil'de 200 aileye gıda desteği sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Baskil'de 200 aileye gıda desteği sundu - Son Dakika
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