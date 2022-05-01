Türk Kızılay Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılay Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenledi

01.05.2022 14:17
Türk Kızılay Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenledi

Türk Kızılay tarafından Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehitler için mevlit programı yapıldı.

Türk Kızılay tarafından Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehitler için mevlit programı yapıldı.

Merkez ve Özel Tepe camilerinde düzenlenen programda, tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır'ın da katıldığı program şehitler için okunan duanın ardından sona erdi.

Türk Kızılay Baskil Koordinatörü Ramazan Kaplan, vatan için canını feda eden şehitleri vefa ve dualarla anmak üzere bu programı düzenlediklerini söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır dileyen Kaplan, Genç Kızılay Baskil ekibine ve Kızılay gönüllülerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaplan, programa ikramlarla destek veren Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya da teşekkür ettiklerini belirtti.

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Hisarcık, Kızılay, Baskil, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenledi - Son Dakika


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