Kaplan, yardımların temininde destek sunan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya 'ya ve gönüllülere teşekkür etti.

Türk Kızılay Baskil İlçe Koordinatörü Ramazan Kaplan , Türk Kızılay Baskil Giyim Mağazası ve Sosyal Market ile ilçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere destek sunduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kızılay, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

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