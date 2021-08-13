Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de sel bölgesinde yardımlara başladı

Türk Kızılay, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlardan etkilenenlere destek oluyor.

Sel ve su baskınları meydana gelen bölgelerde çalışma yürütülürken, mağdur olan vatandaşlar için Kızılay'ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri acil yardımlar ulaştırmak için seferber oldu.

Bu kapsamda Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Azdavay ilçelerine ikramlık malzeme, gıda kolisi gönderildi.

Bunun yanı sıra sel bölgesine içme suyu ve kumanya sevk edildiği müdahale çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Haber Servisi

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