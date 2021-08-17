Türk Kızılay Batı Karadeniz'deki selzedelerin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketin ardından Kızılay tüm imkanlarını seferber ederek Sinop, Bartın ve Kastamonu'da binin üzerinde afet uzmanı ve gönüllüsü ile selzedelerin yaralarının sarılması için çalışıyor.

Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, hijyen ve giyim malzemesi desteklerinin yanı sıra psikososyal destek çalışmalarını da yürütüyor. Mağdur olan vatandaşlar için afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle selin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık ilçesi, Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ihtiyaçları karşılayan Kızılay, Kastamonu'daki vatandaşlar için de Ankara ve Düzce'den 5000'er kişilik mobil mutfak araçlarını selzedelerin hizmetine sundu. Selin meydana geldiği saatlerden bu yana ekipleri ve gönüllüleriyle desteğini sürdüren Kızılay, gerek evlerinde kalıp mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan, gerekse tahliye edilen afetzedelere sıcak yemek veriyor. Günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya ve içecek gibi yardımlarıyla da selzedelere destek olan Kızılay, tüm imkanlarıyla yaraları sarıyor. Ayrıca psikososyal destek ekipleri ile afetin olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay afetzede ailelere ulaşarak psikososyal destek sağlıyor.

Selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştıran Kızılay, ulaşılamayan köylere de Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin desteği ile yardım malzemesi sevk ediyor. "Etkilenen bölgelere yoğun bir yardım ve bağış geliyor"

Kızılay'ın bölgedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, "3 ilimizde etkilenen tüm ilçelerimizde mobil aşevlerimizi kurduk, yemeklerimizi çıkarttık. Kumanyalarımızı etkilenen vatandaşlarımıza ve çalışan uzmanlara yönlendiriyoruz. Büyük bir travma olduğu için, özellikle çocuklar çok etkilendiği için Aile Bakanlığımızın ekipleri ile beraber Psikososyal ekiplerimiz de sahada vatandaşlarımıza da destek veriyorlar. Diğer taraftan etkilenen bölgelere yoğun bir bağış ve yardım da geliyor. Bu çok güzel bir dayanışma. Bunun koordinasyonu noktasında ciddi çalışıyoruz. Toparlanma, iyileştirme ve afetin bir gün öncesine dönmek için devletimizin vereceği desteğe milletimizle beraber dayanışarak biz de omuz vereceğiz" dedi.

Selzedelere yapılan yardımları Kızılay yöneticileri de afet bölgesinde takip ediyor. Kızılay Genel Başkanı Kınık'ın yanı sıra Genel Müdür Dr. İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcıları Ekrem Şahin, Gazi Alataş ve Süleyman İslamoğlu bölgede çalışmalara eşlik ediyor. Beslenme Grubu üyeleri de Kızılay'ın koordinasyonunda yemek hizmetine destek veriyor. Eren Varlı

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