Türk Kızılay Batman Şubesinin kadın üyeleri bisikletlerle yemek dağıtıyor - Son Dakika

Batman'da Türk Kızılayın kadın üyeleri, bisikletlerle evlere sıcak yemek götürüyor.

Türk Kızılay Batman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları yoğunlaştırdı.

Kentte farklı mesleklerden bir araya gelen Türk Kızılayın kadın üyeleri ve gönüllüler, ramazan ayı boyunca her gün şubeden teslim aldıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine bisikletlerle ulaştırıyor.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Her gün kentin muhtelif yerlerinde ikamet eden 60 aile ve 300 kişiye araçlarımız ve bisikletlerle sıcak yemek ulaştırmaya çalışıyoruz. Yemeklerimiz 3 çeşit oluyor." dedi.

Bisikletle evlere yardım götüren Kızılay Batman Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Özlem Sevim de "İlk başlarda bisiklet ile yemekleri götürmemiz aileler tarafından biraz garipsendi ama şimdi normal karşılanıyor. Yolumuzu gözlüyorlar." diye konuştu.