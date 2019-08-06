Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay bayram öncesinde çocukları sevindirdi
Son Dakika Güncel Haber

Türk Kızılay bayram öncesinde çocukları sevindirdi

2 saat önce

Türk Kızılay, Kurban Bayramı öncesinde hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Türk Kızılay bayram öncesinde çocukları sevindirdi, System.String[]
Türk Kızılay, Kurban Bayramı öncesinde hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi'nde düzenlenen programda, bayram öncesi çocukları sevindirmek için kıyafet yardımı faaliyetlerinin, ülke genelindeki 16 merkezde eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.
Şu ana kadar 1 milyondan fazla çocuğa ulaştıklarını ifade eden Altan, ihtiyaçlarını gidermek için çocuklara bir yandan sosyal destek sağladıklarını bir yandan da oyunlarla onların gelişimlerini ilerletmeye çalıştıklarını belirtti.
Bağışçıların destekleriyle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Altan, çocukların psikososyal gelişimlerini sağlamak için destek verdiklerini, problemleriyle ilgilenerek eğitimleri için faaliyet yürüttüklerini dile getirdi.
Altan, "Bayram dolayısıyla da 150 çocuğumuzu burada giydireceğiz. Diğer merkezlerimizde de ihtiyaç durumlarına göre arkadaşlarımız çocukları giydirecek." diye konuştu.
Daha sonra çocuklarla bir süre sohbet eden Altan, ardından 150 çocuğa bayramlıklarını ve yüzer liralık giyim çeklerini verdi.
Kurban Bayramı, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan Yönetimi'nin hain "Türkiye" planı basına sızdı!
ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:37:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay bayram öncesinde çocukları sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]