Türk Kızılay, bayram sevincini ihtiyaç sahipleriyle paylaştı - Son Dakika

Türk Kızılay Bursa Şubesi, Ramazan Bayramında da saha çalışmalarını aralıksız sürdürerek bayram sevincini ihtiyaç sahipleri ile paylaştı.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayramın ikinci günü gerçekleştirilen organizasyonla Türk Kızılay Bursa Ekipleri, hayırseverlerin bağışları ile oluşturulan temel gıda ürünleri, çocuklar için oyuncaklar, bayram ikramlıkları, maske ve siperliklerden oluşan yardım kitlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan'ın nezaretinde 55 kişiden oluşan bir ekiple gerçekleştirilen organizasyonda 300'den fazla aileye ulaşıldı.

Saha çalışmaları sırasında sağlık ve güvenliği korumak için görevlerinin başında olan güvenlik güçleri de unutulmadı. Gürkan, yol güzergahında görevlerinin başında bulunan polis ekiplerine de tatlı ikramında bulundu ve maske dağıttı.

Konu hakkında açıklamalarına yer verilen Gürkan, İslam aleminin bayramını kutladı. Bağışseverlerle ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurabilmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Gürkan, iyilik yolunda kendilerine destek olan hayırseverlere ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.