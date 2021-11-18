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Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır - Son Dakika

Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır

18.11.2021 17:42

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Belarus-Polonya sınırında bulunan ve Avrupa'ya göçme amacıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan kişilere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Belarus- Polonya sınırında bulunan ve Avrupa'ya göçme amacıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan kişilere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kınık, Türk Kızılay Edirne Şubesi'nde, şube temsilcileri ve Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Kızılay'ın 153 yıldır aynı ilke ve değerlerle hareket ettiğini belirten Kınık, "İnsanın onurunu korumak, onun ıstırabını dindirmek, ona destek olmak ve layık olduğu hayatı yaşayabilmesi için destek vermek amacındayız. Bütün bu gayretleri yürütürken devletimize destek olmak, milletimize hizmet etmek için ayakta duran büyük bir merhamet çınarıdır Kızılay." dedi.

Kınık, 2020 yılında Edirne'de yaşanan düzensiz göç hareketinde Türk Kızılay'ın önemli görevler yaptığını ifade etti.

Türk Kızılay'ın göçmenlere gerekli tüm insani yardımları yaptığını dile getiren Kınık, "Karşı taraftaki (Yunanistan) muamelelerin sıkıntılı olmasına rağmen büyük sıkıntıların yaşanmaması tamamen Kızılaycıların basireti ve fedakarlığıyla oldu." diye konuştu.

"Kızılhaç yetkilileriyle görüştüm"

Kınık, Belarus-Polonya sınırında da büyük bir kriz ve dramın yaşandığını belirtti.

Belarus'a giderek Kızılhaç yetkilileriyle görüştüğünü, gerekli desteği verebileceklerini ifade ettiğini aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"Bugün benzer bir düzensiz göç hareketi Belarus-Polonya sınırında yaşanıyor. Sayı çok az olmasına rağmen, Edirne'deki düzensiz göç hareketinin yüzde 10'u kadar olmasına rağmen gerçekten çok büyük bir kriz ve dram yaşanıyor. Bu insanlar en temel insani destek hizmetlerini alma noktasında sıkıntı yaşıyorlar.

Minsk'e giderek Kızılhaç yetkilileriyle görüştüm ve bizim kendilerine destek olabileceğimizi ilettim. Daha sonra AGİT'in Parlamenter Asamblesi başkanıyla bir toplantımız oldu ve Avrupa Birliği'ne bu konuyla ilgili deneyimimizi aktarabileceğimiz ifade ettim. Özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı o bölgede insanların korunması için sevk edeceğimiz malzemeler hazır. Bu konuyla ilgili tarafların iznini bekliyoruz."

Kınık, Türkiye'nin dünyada en fazla insani yardım sağlayan ülke olduğunu ve milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

En kısa süre içinde Belarus'a yasal yollardan giren ancak Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişilere gerekli desteği vermek istediklerini belirten Kınık, "Biz kim olduğuna bakmaksızın insanı insan olarak gören bir medeniyetin çocuklarıyız. Bütün insanlık böyle olmalı. Bize göre illegal insan yoktur, bize göre göçe zorlanmış, sıkıntısı nedeniyle evini barkını terk etmeye zorlanmış insan vardır. Bu insanlar da kırılgandır, yalnızdır, zayıftır ve daha fazla korunmaya muhtaçtır." dedi.

Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır
Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır
Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır
Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır

Kızılay, Polonya, Belarus, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırından Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilere yardım etmeye hazır - Son Dakika
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