Türk Kızılay, Beypazarı'nda yaklaşık 100 kişiye gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Beypazarı Şubesi, ilçede yaklaşık 100 kişiye gıda kolisi yardımında bulundu.

Kızılay Beypazarı Şube Başkanı Yunus Güngör, Kızılay merkezi tarafından gönderilen yardımların dağıtılmasında "Veren elle alan el" arasında köprü olduklarını söyledi.

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde gıda yardımlarının halka gönüllüler tarafından dağıtıldığını belirten Güngör, "Türk Kızılay Beypazarı ailesi olarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyoruz. Belirlenen adreslerdeki vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, gıda yardımları olan paket ya da koli ile kıymaları kendilerine ulaştırıyoruz." dedi.

Güngör, ilçe genelinde 100'e yakın kişiye gıda kolilerini ulaştırdıklarını kaydetti.