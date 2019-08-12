Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay bin 150 aileye kurban eti dağıttı
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Türk Kızılay bin 150 aileye kurban eti dağıttı

58 dakika önce

Kerkük kentindeki Yahyava Kampı Kurban etlerinin dağıtımı Kurban eti almak için sıraya girenler Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı ile röportaj Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde başta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle iç göçmen durumuna düşenler olmak...

Kerkük kentindeki Yahyava Kampı
Kurban etlerinin dağıtımı
Kurban eti almak için sıraya girenler
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı ile röportaj Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde başta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle iç göçmen durumuna düşenler olmak üzere ihtiyaç sahibi bin 150 aileye kurban etti dağıttı.
Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'teki Yahyava Mülteci Kampı ve kent merkezinde toplam bin 150 aileye kurban eti dağıttık." dedi.
"Hilal Olsun Türkiye" programı kapsamında yardımlarını sürdürdüklerini dile getiren Dağlı, Yahyava Mülteci Kampı'nda 500, Kerkük kent merkezinde ise 650 aileye kurban eti dağıttıklarını aktardı.
Dağlı, "Irak genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 05:31 Kaynak: AA
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