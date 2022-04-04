Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı - Son Dakika
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Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı

04.04.2022 12:09
Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı

Türk Kızılay Bingöl Şubesi, ramazan ayında hayırseverlerin katkılarıyla yardım faaliyetlerini artırdı.

Türk Kızılay Bingöl Şubesi, ramazan ayında hayırseverlerin katkılarıyla yardım faaliyetlerini artırdı.

2022 yılını "Dayanışma Yılı" ilan eden Türk Kızılay, deprem, yangın gibi afetler ile olumsuz hava koşullarında vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılay, Bingöl'de, hazırlanan yardımları gönüllüler aracılığıyla vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

Türk Kızılay Şube Başkanı Fevzi Kaya, kentte bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini, yolda mahsur kalan 500 kişiye kumanya ulaştırdıklarını belirterek, Kızılay'ın afet ve diğer durumlarda yardım isteyen herkesin yanında olduğunu söyledi.

"Yıl boyunca her gün aşevlerinde hazırladığımız yemekleri 1200 kişiye ulaştırıyoruz. Ramazan dolayısıyla bu sayıyı yaklaşık 1750 kişiye çıkardık. Geçen sene 818 ailemize 500'er lira nakdi yardımda bulunduk. Bu sene 1960 ailemize nakdi yardımda bulunacağız." diyen Kaya, geçen sene 100 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulunduklarını, bu yıl bu sayıyı 2 katına çıkaracaklarını ifade etti.

Kaya, sahurda da kahvaltılık desteği sunduklarını, ayrıca 250 aileye gıda kolisi yardımında bulunacaklarını, vatandaşların adreslerine ayrıca ramazan boyunca 2 ton kavurma da ulaştıracaklarını aktardı.

"Herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz"

Türk Kızılay Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Sümeyye Yamanoğlu da 15 kişilik ekiple her türlü yardım faaliyetinde yer aldıklarını anlatarak "İşimizi severek yapıyoruz. Ramazan ayında dağıtım sürecinde yer alıyoruz. Doğal afet olsun, bu tür yardım faaliyetleri olsun biz her yerdeyiz." dedi.

Türk Kızılay gönüllülerinden üniversite öğrencisi Esra Alas da, "Herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. Yemeklerin araçlara yüklenmesinden dağıtımına kadar bütün aşamalarda yer alıyoruz." diye konuştu.

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Kızılay, Yangın, Bingöl, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetlerini artırdı - Son Dakika


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