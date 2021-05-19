Türk Kızılay Bitlis Şubesi gönüllüleri bisiklet etkinliği düzenledi - Son Dakika

Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile Tatvan gönüllüleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi.

Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe katılan gönüllüler, parklardaki çocuklara ikramlarda bulundu.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, gazetecilere, salgından dolayı her yıl olduğu gibi etkinliklerin düzenlenemediğini söyledi.

Ellerinden geldiğince insanlara bayram coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını aktara Cengiz, "Genç Kızılaycılarımız ve gönüllü gençlerimiz ile Doğu'nun incisi Tatvan'da vatandaşlarımıza farkındalık oluşturmak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla bisiklet turu etkinliği yapacağız. Gönüllülerimizle çocuklara ve ailelere ikramlıklar dağıtılacak." diye konuştu.