Türk Kızılay, Boğazlıyan'da gönüllü bağışçıları gümüş madalya ile ödüllendirdi - Son Dakika

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılay Yozgat Şubesi, düzenli kan veren gönüllü bağışçılarını gümüş madalya ile ödüllendirdi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Kızılay Kan Toplama Tırı sorumlusu Dr. Tuğba Ceylan, ilçe halkının kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyanın pazartesi başladığını, cuma günü sona ereceğini belirten Ceylan, 500 ünite olan hedeflerini yakalayacaklarını belirtti.

Ceylan, ilçede düzenli kan veren bağışçıların bulunduğunu anlatarak, "İlçemizde gazetecilik yapan gönüllü bağışçımız Hüseyin Tarikçi ve esnafımızdan Ahmet Özen, bugün 25'inci kan bağışını yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türk Kızılay, Tarikçi ve Özen'i gümüş madalya ile ödüllendirmiştir." ifadelerini kullandı.

Gönüllü kan bağışçılarından Hüseyin Tarikci, Türk Kızılay yetkililerine böylesine anlamlı ve onurlu bir görevi yerine getirdikleri için teşekkür ederek, "Bağışladığımız kan belki de bir gün bize kullanılacak. O yüzden sağlıklı herkesin düzenli kan bağışında bulunması gerekir." dedi.