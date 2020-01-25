Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır - Son Dakika

Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır

6 saat önce

TÜRK Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi, hastanelerdeki faaliyetlerin aksamaması için halkı duyarlı olmaya davet etti.

Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır, System.String[]

TÜRK Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından duyulan kan ihtiyacının karşılandığını bildirdi, hastanelerdeki faaliyetlerin aksamaması için halkı duyarlı olmaya davet etti.

Türk Kızılay'ın Twiiter hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dikkatine! Bölgedeki kan ihtiyacı, kan merkezlerimiz tarafından karşılanmıştır. Hastanelerimizdeki faaliyetlerin engellenmemesi için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" denildi.

ANKARA, -


Kızılay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi
Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı! O anlar anbean görüntülendi Tayvanlı deprem kâhini, Türkiye'nin doğusu için üç gün önce uyarmış Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu! Üst üste paylaşım yaptılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 08:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay: Bölgedeki kan ihtiyacı karşılanmıştır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]