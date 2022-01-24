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Türk Kızılay, Bolu'da sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı - Son Dakika

Türk Kızılay, Bolu'da sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

24.01.2022 15:23
Türk Kızılay, Bolu'da sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Yoğun kar nedeniyle dün trafiğe kapanan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda mahsur kalan yolculara gıda yardımı ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını da unutmadı.

Yoğun kar nedeniyle dün trafiğe kapanan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda mahsur kalan yolculara gıda yardımı ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını da unutmadı.

Bir haftadır aralıklarla devam eden yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu dün çift yönlü ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda mahsur kalanların yardımına Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri yetişti. Yolculara sıcak çorba ve gıda yardımı yapan ekipler, zorlu kış şartlarında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.

Ekipler, karla kaplı arazilerde belirlenen noktalara çeşitli yiyecekler bıraktı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, AA muhabirine, dün yağan karın ardından hızla vatandaşlara ulaşarak mağduriyetlerini bir nebze de olsa önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Yolda kalanlara sıcak çorba, kek, su, çocuk bezi, sandviç, sıcak çay ve kahve dağıttıklarını aktaran Kınacı, emniyet, jandarma, Karayolları ile Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Derneğinin de kendilerine destek olduğunu kaydetti.

Bütün canlıların kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kınacı, "Dağ başında aç, susuz ve donmak üzere olan köpeklerimizin yardımına da koşuyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay, Bolu'da sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

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Kızılay, Bolu, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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