Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Bolu Şubesi Genel Kurulu Yapılacak

Türk Kızılay Bolu Şubesi Genel Kurulu Yapılacak

6 dakika önce

Türk Kızılay Bolu Şubesi Olağan Genel Kurulunu'nun, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katılımıyla yarın yapılacağı bildirildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Genel Kurulu Yapılacak, System.String[]
Türk Kızılay Bolu Şubesi Olağan Genel Kurulunu'nun, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katılımıyla yarın yapılacağı bildirildi.

Türk Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ının Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu belirtildi.

Bölgenin en güçlü gönüllü hizmet neferlerinden biri olan Türk Kızılay Bolu Şubesinin, genel kurulunun yarın gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay'ın gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı insani yardım operasyonlarda önemli bir yere sahip olan, bölgenin dinamiklerini harekete geçirerek ihtiyaç sahibi daha fazla insana yardım ulaştırılmasını sağlayan Bolu Şubesi Olağan Genel Kurulu, delegeleri, gönüllüleri ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek."

Açıklamada, genel kurula Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'da Türk Gencinin Öldürülmesine 3 Tutuklama ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 13:39:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Bolu Şubesi Genel Kurulu Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]