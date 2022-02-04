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Türk Kızılay Bolu Şubesi, şube bazlı performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Türk Kızılay Bolu Şubesi, şube bazlı performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi oldu

04.02.2022 17:19
Türk Kızılay Bolu Şubesi, şube bazlı performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi oldu

Türk Kızılay Bolu Şubesinin 2021 yılı şubeler arası performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesinin 2021 yılı şubeler arası performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesinden yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından Türkiye Geneli 2021 Yılı Şubeler Arası Performans Değerlendirme Ödül Töreni Buluşması'nda açıklanan rakamlara göre, Türk Kızılay Bolu Şubesinin, şube bazlı performans sıralamasında birinci olduğu kaydedildi.

"Süreç Performans Hedefleri, Kapasite ve Verimli Kullanım Hedefleri, Toplumsal Güçlendirme, Erişilebilirlik ve Başarılı Operasyon Yönetimi ile Sürdürülebilirlik" ana başlıklarında 563 şube ve temsilcilik arasında lider olan Bolu Şubesi'ne sertifikasının düzenlenen törende takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"2021 yılı Kovid ve doğal afetlerin dünyayı sardığı bir yıl oldu. Şartlarımız çok çetin olsa da iyiliğin ve iyilerin gücü ile dur durak bilmeksizin hep çok çalıştık. Bu iyilik hareketinde başta kadın kollarımız olmak üzere, gençlik kollarımız, yönetim kurulumuz, şube çalışanlarımız, gönüllülerimiz ile birlikte Bolu'da birçok başarıya imza attık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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Kızılay, Türkiye, Türk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Bolu Şubesi, şube bazlı performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Bolu Şubesi, şube bazlı performans değerlendirmesinde Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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