Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, yaptığı açıklamada, kan stoklarının ciddi anlamda tükendiği bugünlerde bu özel günde farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Verdiğiniz kanla hem 3 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz hem de sizin bilmediğiniz bulaşıcı hastalıklar tespit ediliyor. Bulaşıcı hastalık varsa bilgi vererek yönlendirme yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kızılay, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla 100 kişiden kan bağışı alındı - Son Dakika

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