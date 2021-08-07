Türk Kızılay, Bulgar Kızılhaçı ile "Güvenli Yol Projesi"ni başlattı - Son Dakika

Türk Kızılay, Avrupa'nın farklı ülkelerinde memleket özlemi çeken Türk vatandaşlarının sıla yolu sıkıntılarını azaltabilmek için Bulgaristan'da "Güvenli Yol Projesi"ni devreye soktu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Bulgar Kızılhaçı ile başlatılan proje kapsamında, Bulgaristan- Sırbistan arasındaki Kalotina sınırında kurulan hizmet araçlarıyla, uzun saatlerini yolda geçirmek durumunda kalan başta Türk gurbetçiler olmak üzere tüm yolculara yardımcı olunması amaçlanıyor.

Türk Kızılay, gurbetçilerin Bulgaristan üzerinden seyahatlerinin bitimine kadar sınırda hizmet vermeye devam edecek.

???????Kalotina sınır kapısında düzenlenen programa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgar Kızılhaçı Başkanı Hristo Grigorov, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Kızılay ekibi katıldı.

Türk Kızılay ekiplerini sınır kapısında gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemeyen Türk vatandaşları, uzun saatler süren yolculukları boyunca kendilerine yardımcı olmaya hazır ekiplerin bulunduğunu bilmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.