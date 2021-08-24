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Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi - Son Dakika

Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi

24.08.2021 12:09
Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi, System.String[]

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğünce, "Engelli ve Yaşlı Bakım Verene Destek" ile "Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma" projeleri kapsamında Bursa'da eğitim programı düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğünce, "Engelli ve Yaşlı Bakım Verene Destek" ile "Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma" projeleri kapsamında Bursa'da eğitim programı düzenlendi.

Türk Kızılay Bursa Şubesinin destekleriyle bir organizasyon firmasının tesisinde gerçekleştirilen "Engelli ve Yaşlı Bakım Eğitimci Eğitimi" ile "Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma Eğitimci Eğitimi'ne" 20 ilden 45 kişi katıldı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, 2 hafta süren eğitimin, sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşlanma ile yaşlı ve engelli bakımı konularını kapsadığını bildirdi.

Bursa Şubesi olarak 15-16 yıldır yaşlı ve engelli bakım kursu verdiklerini belirten Tutanç, şöyle devam etti:

"Kursiyerler, kursu bitirdiğinde hemen iş sahibi oluyorlardı ve Türkiye'de tüm illere yayılması gereken bir eğitimdi. Genel merkezimiz de bu konuyu önceleyip eğitimlerin tüm Türkiye'de olmasını sağlayarak hem dezavantajlı gruba hem de gerçekten gelir getirecek bir kurs süreci ile kursiyerlere hizmet veriyor. Bu kursu bitirenler özel merkezlerde, yaşlılarına bakım isteyen ailelerin yanında kolaylıkla iş buluyorlar. O yüzden kıymetli bir kurs."

Tutanç, eğitim programında başarılı bir dönem geçirdiklerini vurguladı.

Yaşlı ve engelli bakımının özellikli bir alan olduğuna işaret eden Tutanç, "Bu özellikli işi öğretmek, insanlara benimsetmek ve sertifikalandırmak çok önemli. Bu sertifikaya sahip insanlar bu iş dalında sigortalı bir iş buluyorlar. Biz, daha çok, işe ihtiyaç duyan kadınlara bu kursu veriyorduk ve bu kursu vermekteyken daha iş sözleşmesi imzalayan kursiyerlerimiz vardı. O yüzden kıymetli bir kurs." dedi.

Prof. Dr. Tutanç, her kursun yaklaşık 20 kişiye verildiğini aktardı.

Bursa'daki programın, eğiticilere yönelik olduğunu dile getiren Tutanç, "Eğiticiler 40 ildeki 47 şubeye yayılacaklar. Daha sonra Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından 81 ilde bu eğitimin verilmesi planlanıyor. Bu eğitimler ortalama 2 ay, 550 saat sürüyor. 550 saatin sonunda sertifikalarını alıyorlar ve bu sertifikayla iş buluyorlar. Bu 2 haftalık sürecimizde, sağlık çalışanları, sağlıkçı sıfatı taşıyanlara eğitici eğitimi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje yöneticisi Tayfun Kalsın ise sağlık personeline verilen eğitimlerle 20 ilde, bir harekete başlayacaklarını belirtti.

Amaçlarının, sürekli ve bulaşıcı hastalıklar konularında insanları bir şekilde sağlıklı yaşam ve yaşlanmaya yönlendirmek olduğuna dikkati çeken Kalsın, "Aynı şekilde engelli ve yaşlı bakım modülümüzle de burada insanlara doğru bakımı öğreterek sağlık kalitesini artırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi
Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi
Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi

Kızılay, Engelli, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Bursa'da engelli ve yaşlı bakımı ile sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimi verdi - Son Dakika


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